La ciudad presenta su primera semana de arte contemporáneo

Carlos Paz estrena una semana dedicada al arte contemporáneo en el Puente Uruguay

Bajo el lema “Nuevas Mitologías”, la propuesta se desarrollará del 2 al 8 de diciembre en Puente Uruguay, con muestras, performances, charlas y actividades educativas abiertas al público.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
sábado, 29 de noviembre de 2025 · 10:12

Villa Carlos Paz tendrá por primera vez la Semana del Arte Contemporáneo, una iniciativa que forma parte del Mercado de Arte Contemporáneo de Córdoba y que busca expandir los circuitos culturales hacia el interior provincial. El evento se realizará del 2 al 8 de diciembre en Puente Uruguay, de 9 a 21, con entrada libre y gratuita.

La consigna de esta edición, “Nuevas Mitologías”, convoca a crear un relato simbólico propio para la ciudad a partir del encuentro entre artistas, territorio y comunidad. La curaduría está a cargo de Natali Bonaudi y Cruz Marguett.

La programación incluye exhibiciones, charlas, recorridos, intervenciones urbanas y propuestas especiales. La inauguración oficial será el martes 2 a las 20, con recorridos guiados y la participación de la bailarina Victoria Zamora, el DJ A97 y el grupo Puni Jazz. En los días siguientes habrá un Encuentro de Arte y Educación, conversatorios sobre arte y producto, homenajes, y ciclos como “Conversaciones en el límite”, con temas que van del teatro a la filosofía y el diseño.

El domingo 7 tendrá lugar un recorrido junto a coleccionistas, agentes culturales y artistas, seguido de una celebración abierta con música en vivo. El cierre será el lunes 8 a las 18, con el conversatorio “El arte como territorio simbólico”.

La iniciativa es coorganizada por Bon Itinerante-Galería, Partenon Cultural y la Cámara de Comercio de Villa Carlos Paz, y cuenta con el acompañamiento de instituciones educativas, empresas locales, la Agencia Córdoba Cultura y la Municipalidad de Villa Carlos Paz. La propuesta apunta a consolidar a la ciudad como un espacio de diálogo entre arte contemporáneo, paisaje y comunidad.

Comentarios