¿Cómo seguirá el clima el fin de semana?

Córdoba. La provincia de Córdoba cerró una de las semanas más agobiantes de la primavera con temperaturas extremas y una humedad que volvió la rutina casi insoportable. El alivio llegó recién entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando una intensa tormenta dio un respiro momentáneo.

Sin embargo, las alertas por lluvias continúan vigentes y persiste la amenaza de caída de granizo. En diálogo con ElDoce.tv, el meteorólogo Marcelo Madelón adelantó que durante todo el fin de semana se esperan tormentas aisladas, con precipitaciones previstas para la tarde del sábado y un nuevo foco entre la noche y la madrugada del domingo.

“Todas las tormentas tienen probabilidad de granizo”, advirtió Madelón, al señalar que las condiciones atmosféricas son propicias para fenómenos intensos, aunque de carácter localizado. Aun así, aclaró que las lluvias no serán suficientes para compensar el déficit hídrico de noviembre.

El ambiente continuará pesado hasta que se concrete el ingreso de una nueva masa de aire.

Ese cambio está previsto entre la madrugada y la mañana del lunes, cuando un frente de nubes avanzará desde el sur aportando aire más frío. El descenso térmico pondrá fin a una semana sofocante y dará paso a jornadas más frescas y tolerables en toda la provincia.