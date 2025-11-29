Cómo será el verano 2026 en Córdoba según meteorólogos

El verano 2026 llegaría a Córdoba con temperaturas por encima de lo habitual y precipitaciones por debajo de los promedios históricos, según proyecciones elaboradas por especialistas en clima y modelación atmosférica. Los informes coinciden en que la provincia podría transitar una temporada marcada por calor intenso, periodos secos prolongados y tormentas aisladas que aparecerán de forma repentina.

Los pronósticos estacionales señalan que gran parte del centro del país —incluida Córdoba capital y las zonas serranas— registrará máximas más elevadas que en veranos anteriores. Los meses de diciembre, enero y febrero mostrarían un patrón persistente de días muy cálidos, con noches que también podrían ser más templadas de lo normal.

En materia de lluvias, las estimaciones indican acumulados normales o incluso inferiores al promedio, lo que podría generar estrés hídrico en sectores sensibles y aumentar el riesgo de incendios en áreas rurales y serranas. Los especialistas advierten que este comportamiento ya viene observándose en la región durante los últimos años, con veranos cada vez más secos y temperaturas más extremas.

Aun con un escenario más seco, no se descartan episodios puntuales de tormentas fuertes, típicas de la dinámica cordobesa: jornadas de calor sofocante que se quiebran abruptamente con chaparrones intensos, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Meteorólogos consultados coinciden en que, aunque los modelos climáticos permiten anticipar tendencias, el nivel de incertidumbre sigue siendo alto. Los fenómenos extremos —olas de calor, tormentas severas o períodos de sequía— podrían presentarse con más frecuencia debido a la variabilidad climática y a las tendencias globales de calentamiento.

Para habitantes y turistas, la recomendación es clara: prepararse para días de calor persistente, activar cuidados ante la exposición solar, usar racionalmente el agua y mantenerse atentos a los avisos oficiales frente a tormentas repentinas.

