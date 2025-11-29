Córdoba participa de un relevamiento internacional de seguridad vial

El Conicet y la Universidad Johns Hopkins llevan adelante un relevamiento en la ciudad de Córdoba para analizar el comportamiento de quienes circulan en motos y automóviles. El estudio observa el uso del casco, el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, sin tareas de control ni identificación de vehículos, ya que su finalidad es estrictamente observacional.

La iniciativa forma parte del trabajo que la Municipalidad sostiene junto a la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial, con el objetivo de reducir factores de riesgo, mejorar la movilidad urbana y promover hábitos de conducción más seguros. El relevamiento se realiza en simultáneo con mediciones municipales de velocidad que sí generan actas, aunque ambos procesos son independientes entre sí.

Según informaron desde la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, este estudio continúa el monitoreo iniciado en 2023 y se extenderá hasta diciembre. Las observaciones están a cargo de estudiantes universitarios identificados con chalecos refractarios del Conicet, ubicados sin puestos visibles para registrar el comportamiento habitual de la ciudadanía sin intervenir en sus decisiones.

El trabajo observacional se integra a las políticas sostenidas por la Municipalidad para fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, impulsar estrategias de prevención y fomentar una movilidad más segura en la capital provincial.