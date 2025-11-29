Cosquín entregó más de 300 certificados del Programa Aprendiendo

Capacitación comunitaria en el Valle de Punilla
Cosquín entregó más de 300 certificados del Programa AprendiendoMás de 300 vecinos recibieron certificados tras participar en 22 cursos y talleres vinculados a oficios, artes, formación técnica y desarrollo personal durante todo el año.
La Municipalidad de Cosquín finalizó una nueva edición del Programa Aprendiendo, una iniciativa que ofrece cursos, talleres y actividades educativas orientadas a la capacitación laboral, el acceso a herramientas técnicas y la promoción de saberes dentro de la comunidad. El cierre anual incluyó la entrega de certificados a más de 300 participantes.
A lo largo del año, el programa desarrolló 22 propuestas formativas en áreas profesionales, artísticas, culturales y de crecimiento personal, con el objetivo de fortalecer oportunidades laborales y potenciar habilidades para distintos sectores de la población.
Desde el municipio destacaron que la iniciativa favorece la inserción laboral, amplía el horizonte de formación continua y fomenta espacios de encuentro donde circulan conocimientos entre generaciones y oficios.
La Municipalidad confirmó que el Programa Aprendiendo continuará el próximo año con nuevas propuestas y la ampliación de actividades formativas para los vecinos de Cosquín.