Cosquín entregó más de 300 certificados del Programa Aprendiendo

La Municipalidad de Cosquín finalizó una nueva edición del Programa Aprendiendo, una iniciativa que ofrece cursos, talleres y actividades educativas orientadas a la capacitación laboral, el acceso a herramientas técnicas y la promoción de saberes dentro de la comunidad. El cierre anual incluyó la entrega de certificados a más de 300 participantes.

A lo largo del año, el programa desarrolló 22 propuestas formativas en áreas profesionales, artísticas, culturales y de crecimiento personal, con el objetivo de fortalecer oportunidades laborales y potenciar habilidades para distintos sectores de la población.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa favorece la inserción laboral, amplía el horizonte de formación continua y fomenta espacios de encuentro donde circulan conocimientos entre generaciones y oficios.

La Municipalidad confirmó que el Programa Aprendiendo continuará el próximo año con nuevas propuestas y la ampliación de actividades formativas para los vecinos de Cosquín.