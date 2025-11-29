Cuesta Blanca reclama un uso correcto de los puntos de reciclado

La Comuna de Cuesta Blanca solicitó a los vecinos reforzar la clasificación correcta de los residuos en los siete puntos distribuidos para tareas de reciclado. El pedido surge luego de que los recolectores detectaran materiales impropios —como pañales, restos de comidas y hasta animales muertos— en contenedores destinados exclusivamente a plásticos, vidrios y cartones.

Desde la administración comunal remarcaron que este tipo de prácticas afecta el trabajo de los recolectores, contamina los materiales recuperables y dificulta el funcionamiento de todo el sistema ambiental. Además, advirtieron que la mala disposición de residuos implica riesgos sanitarios y obliga a destinar más recursos para tareas de limpieza y separación manual.

El llamado busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de respetar las categorías indicadas en cada punto de reciclado y acompañar el esfuerzo que la Comuna realiza para sostener un esquema ambiental ordenado y seguro.