Efectivos y familias participaron de una caminata de fe en Río Primero

En el marco del Mes de la Policía, Río Primero fue escenario de una emotiva peregrinación que reunió a efectivos policiales y a sus familias en una jornada de encuentro, acompañamiento y espiritualidad. Los participantes recorrieron distintos tramos del camino rural hasta llegar a la iglesia de Santa Rosa, donde se celebró la misa de cierre.

Del encuentro participaron el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez; el jefe de la Departamental, Héctor Soria; y el jefe de Capellanía, Hernán Carranza, junto a autoridades de la región que acompañaron el desarrollo de la actividad.

La caminata formó parte de la agenda especial por el Mes de la Policía, impulsada para fortalecer los lazos entre los efectivos, sus familias y las comunidades donde prestan servicio.