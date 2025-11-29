Hoy habrá cortes de energía en Villa Carlos Paz y otras localidades
Córdoba. La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que este sábado 29 de noviembre realizará una serie de cortes programados del servicio eléctrico en Villa Carlos Paz y otras localidades aledañas. Las interrupciones se llevarán a cabo con el objetivo de ejecutar trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.
Según el cronograma difundido por la empresa, los cortes se desarrollarán entre las 5:30 y las 7:30 y afectarán a los siguientes sectores:
Villa Carlos Paz
Durante el lapso mencionado, permanecerán sin energía los barrios Centro Nuevo, José Muñoz, Santa Rita del Lago, Costa Azul, Las Vertientes, Sol y Lago, Miguel Muñoz, La Cuesta, Las Malvinas, Los Manantiales, Centro Viejo, Villa Domínguez, Villa Suiza, El Saladillo, La Quinta (Primera, Tercera y Cuarta sección), Villa del Lago (Primera y Segunda sección), Carlos Paz Sierra, además del sector Playa Perelli y el Camino a las 100 Curvas.
Cabalango, Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago
Las tres localidades también tendrán una interrupción del suministro entre 5:30 y 7:30, en el marco de las mismas tareas de mantenimiento previstas por la empresa.
Malagueño
En esta ciudad, el corte afectará a los barrios San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta y al sector de Cerro Mogote, igualmente entre 5:30 y 7:30.
EPEC recordó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el horario de la interrupción y aseguró que las tareas permitirán mejorar la calidad del servicio en las zonas mencionadas.