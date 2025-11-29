Malagueño lamenta el cierre de polideportivos ordenado por la Provincia

La Municipalidad de Malagueño informó el cierre preventivo de los polideportivos sociales ubicados en Villa San Nicolás y en el sector céntrico de la ciudad, luego de la decisión del Gobierno de Córdoba de clausurar todas estas estructuras en la provincia tras los recientes derrumbes registrados en Miramar y barrio Los Álamos.

Desde el Municipio señalaron que lamentan la situación, ya que estos espacios son utilizados diariamente por familias y deportistas locales, pero remarcaron que la prioridad es resguardar la seguridad de la comunidad hasta que se completen las evaluaciones técnicas ordenadas por la Provincia.

Las estructuras quedaron valladas y fuera de uso, especialmente ante los pronósticos de tormentas fuertes previstos para el fin de semana, con lluvias intensas, ráfagas de viento y posible actividad eléctrica. El Municipio pidió a los vecinos respetar las restricciones y evitar ingresar a los predios hasta nuevo aviso.

La administración local aguarda ahora la inspección de los equipos provinciales, quienes deberán determinar el estado de las instalaciones y definir si requieren refacciones o refuerzos estructurales antes de su reapertura.