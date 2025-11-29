Operaron del corazón a Juan Schiaretti

Buenos Aires. El exgobernador de Córdoba y excandidato presidencial, Juan Schiaretti, fue sometido este viernes a una intervención cardíaca para la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo en la Fundación Favaloro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La operación terminó y fue un éxito. Schiaretti permanece ahora en la unidad de cuidados coronarios, donde evoluciona de manera estable tras el procedimiento.

El equipo médico de la Fundación Favaloro confirmó que la intervención se desarrolló sin complicaciones y que la recuperación seguirá bajo estricta supervisión clínica.

Schiaretti había sido sometido previamente a controles que derivaron en la recomendación de este tratamiento, realizado en uno de los centros de referencia en cardiología del país. Por el momento, no se difundieron nuevos partes médicos, pero se espera que en las próximas horas se actualice su estado de salud. (Cadena 3)