¿Por qué Córdoba cambia las reglas del trekking?

Córdoba modificó el marco de seguridad para el senderismo y el trekking, impulsada por el fuerte incremento de personas que recorren las sierras cada fin de semana. La actualización surge del trabajo conjunto entre la Agencia Córdoba Turismo, APTAC y la Asociación de Guías de la Quebrada del Condorito, con el objetivo de establecer parámetros claros para actividades que hoy concentran gran afluencia.

La nueva regulación fija cupos estrictos por guía: hasta 20 excursionistas en caminatas simples, 15 en recorridos moderados y un máximo de 8 en salidas técnicas o de alta complejidad. Cuando se superen esos números, será obligatorio sumar otro guía habilitado para garantizar acompañamiento profesional adecuado.

La medida también contempla lineamientos específicos para salidas con menores y para actividades organizadas por escuelas, clubes o instituciones comunitarias, reforzando la responsabilidad de quienes coordinan excursiones educativas o recreativas.

Desde el Gobierno provincial explicaron que estas disposiciones buscan disminuir incidentes, mejorar la prevención y ordenar un circuito que se volvió masivo. Además, apuntan a alinear a Córdoba con estándares nacionales e internacionales en seguridad de montaña, promoviendo un uso responsable de los entornos naturales y evitando situaciones de riesgo en zonas de difícil acceso.