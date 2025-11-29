Punilla: Una creciente de un metro entró al río San Antonio

Una creciente de un metro ingresó esta mañana al río San Antonio, a la altura de Cuesta Blanca. Se trata de una gran noticia en medio de la crisis hídrica que afecta a la cuenca del lago San Roque y que obligó a declarar el Alerta Naranja en el servicio de agua potable.

La crecida llegó luego de las lluvias registradas durante las últimas horas en el Valle de Punilla.

Un fin de semana con clima inestable se anuncia al término del mes de noviembre en las sierras de Córdoba, aunque se mantienen elevadas las temperaturas en toda la región con máximas cercanas a los treinta grados.