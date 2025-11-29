Encuentro musical en la Legislatura Histórica
Realizan el Primer Foro de la Canción “La voz de los territorios”Compositores, intérpretes y referentes de la música compartieron reflexiones sobre el oficio, los desafíos actuales y las políticas culturales necesarias para fortalecer la escena cordobesa.
La Legislatura Histórica de Córdoba fue sede del Primer Foro de la Canción “La voz de los territorios”, una instancia gratuita de escucha y diálogo que reunió a creadores, intérpretes y trabajadores del arte para pensar el presente y el futuro de la canción en la provincia. La actividad se desarrolló en el marco del programa Córdoba Inspira, convocada por la Dirección de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Unicameral.
Coordinado por Susana Guzmán, programadora cultural y mentora de artistas, el encuentro contó con la presencia del responsable del área, Federico Menis. Participaron figuras reconocidas y emergentes de distintos géneros, quienes aportaron miradas sobre el oficio de componer y los desafíos actuales para que las canciones encuentren circulación y valor artístico.
Entre las temáticas abordadas estuvieron el rol de la canción en la identidad cordobesa, las dificultades para llegar a nuevos públicos, la necesidad de fortalecer el apoyo institucional y la importancia de promover el cruce de estilos y la unidad entre los artistas. Cada intercambio fue acompañado por interpretaciones en vivo, que permitieron escuchar obras propias de los participantes.
La dinámica, organizada en torno a preguntas disparadoras, propició una conversación abierta sobre territorio, identidad, comunidad y circulación. Se reflexionó sobre cómo el contexto social atraviesa el proceso creativo, qué elementos acercan una canción a otros públicos y de qué manera imaginar una escena que potencie el trabajo colectivo.
Uno de los puntos centrales fue la dificultad que enfrenta la canción para insertarse en circuitos de difusión y ser leída en su dimensión artística. También se planteó la necesidad de ampliar procesos de formación de públicos y de acercar la música a sectores que no siempre acceden a propuestas culturales.
La Legislatura anticipó que estas conclusiones serán articuladas con las líneas del programa Córdoba Inspira, buscando sostener espacios de construcción, formación y desarrollo para la comunidad musical. Asimismo, se evaluará la realización de nuevas instancias del Foro de la Canción en 2026, con el fin de sumar más voces y consolidar un ámbito de diálogo permanente.