Se terminó el nuevo acueducto, una obra emblemática para Carlos Paz

Tras una serie de trabajos que se completaron en las últimas semanas, el nuevo acueducto terminó de instalarse en Villa Carlos Paz y el próximo miércoles 3 de diciembre, el servicio de agua potable se verá restringido por 24 horas, plazo en el que se realizará la primera conexión de la red troncal.

El municipio financia el 50% de la obra que se llevó adelante junto al gobierno provincial e incluye además la repavimentación y refuncionalización de la Avenida Cárcano (en el tramo comprendido entre Avenida General Paz y Brasil).

Se trata de una obra trascendental, de carácter histórico, que pone fin a décadas de abandono y desidia de parte de la Cooperativa Integral. Es una inversión necesaria para el crecimiento de la ciudad que potenciará la prestación de un servicio público vital y al mismo tiempo, garantizará la seguridad vial en un corredor importante para todo el sur de Punilla.

En este marco, se realizará la primera conexión con el acueducto nuevo, y está prevista una restricción total desde la medianoche del miércoles 3 de diciembre y hasta la medianoche del jueves 4. En ese sentido, se precisó que esta importante maniobra de conexión debe llevarse a cabo sin circulación de agua y se aconseja a los vecinos conservar los reservorios con agua y evitar derroches.

La obra completa incluye la renovación de 2400 metros de cañería de cemento por una nueva tubería PRFV de 600 mm de diámetro, lo cual mejorará ampliamente la distribución del servicio de agua en toda la ciudad.

Es importante mencionar, que luego de finalizados los trabajos de recambio, en el mes de marzo se ejecutará el proyecto de refuncionalización de la Avenida Cárcano y readecuación de calzada (pavimentación). Se realizará el mejoramiento de la carpeta asfáltica, la construcción de un separador central y mejoras en el sistema de escurrimiento pluvial.