Subasta millonaria: rematan un hotel inconcluso en Embalse

El Tribunal de Gestión Asociada de Cobros Particulares, Unidad de Procesos Complejos Juez 14, dispuso la subasta electrónica de un hotel sin terminar ubicado en Embalse de Río Tercero. El inmueble, propiedad de Establecimientos Elios SA, cuenta con una estructura avanzada que incluye departamentos, cocheras, pileta y espacios de servicios.

El edificio posee cinco niveles: tres pisos altos con 12 departamentos por planta —con vistas al frente y contrafrente—, una planta baja destinada a recepción, y dos subsuelos. En el primero hay nueve departamentos orientados hacia el contrafrente, mientras que el segundo subsuelo alberga los espacios previstos para unas 30 cocheras. También integra pileta de natación, vestuarios y áreas técnicas para servicios complementarios.

El establecimiento se encuentra a metros de la ruta, próximo al centro comercial y con vista directa al espejo de agua del Embalse, lo que le otorga un valor estratégico pese a su estado inconcluso.

La subasta se realizará a través del portal oficial de remates judiciales de Córdoba, desde el 2 de diciembre de 2025 a las 11 hasta el 10 de diciembre a la misma hora. La base fijada es de 81.842.884 pesos y el martillero interviniente será Luis Alberto Savid.