Turistas todo el año, pero un río que no acompaña la postal clásica

La imagen del río San Antonio casi sin agua volvió a instalarse en pleno centro de Villa Carlos Paz, pero esta vez con un contraste que interpela a quienes conocen la ciudad desde hace años. Antes del surgimiento del actual puente peatonal —una estructura reciente en la historia urbana local— la postal clásica se observaba desde los puentes tradicionales, donde el río solía verse cargado en enero y febrero, incluso en temporadas sin lluvias excepcionales.

Durante décadas, los turistas asociaron la llegada del verano con un San Antonio ancho, sonoro y con caudal sostenido. La experiencia comenzaba al cruzar el puente central, donde el agua corría bajo la estructura aun en años irregulares. Hoy, en cambio, el visitante se encuentra con un cauce que exhibe piedras, bancos de arena y un hilo mínimo de agua, una escena que ya no se limita a excepciones climáticas.

El fenómeno actual se explica por la variabilidad climática que afecta a toda la región serrana. La falta de lluvias prolongadas en la cuenca alta, los cambios en los patrones de precipitación y la sucesión de veranos más cálidos generan un impacto directo sobre la disponibilidad de agua en el río y, por extensión, sobre la postal central de Carlos Paz.

El turismo, que hoy circula de manera permanente durante todo el año, queda expuesto a una imagen que históricamente se modificaba apenas llegaban las lluvias estivales. La ciudad ya no cuenta con ese mecanismo climático automático: el escenario de bajante puede extenderse, repetirse o profundizarse según el comportamiento del clima, que dejó de responder a los ciclos previsibles de otras décadas.

La postal del río, antes confiable en cada temporada alta, se transformó en un indicador visible de cómo están cambiando los veranos en la región.

.

.