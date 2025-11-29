VIH: harán testeos gratuitos en el centro de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. En el marco del Día Internacional del VIH, la ciudad de Villa Carlos Paz volverá a poner en marcha una campaña abierta de prevención, con testeos rápidos, gratuitos y completamente confidenciales. La iniciativa se desarrollará este lunes 1° de diciembre, de 18 a 21, en la explanada del Shopping WO.

El operativo estará a cargo del equipo interdisciplinario del Hospital Sayago, conformado por profesionales de bioquímica, trabajo social y psicología, quienes llevarán adelante una jornada destinada a facilitar el acceso a controles de rutina sin turno previo. “Vamos a estar haciendo no solo los testeos de VIH, sino también pruebas rápidas para sífilis, hepatitis B y hepatitis C”, señalaron desde el laboratorio del hospital. Los dispositivos utilizados permiten obtener un resultado orientativo en apenas 20 minutos.

Uno de los principales objetivos de la campaña es derribar miedos y tabúes asociados al testeo. Las profesionales destacaron que todo el proceso es absolutamente confidencial: no se solicitan datos personales y cada persona recibe un código alfanumérico para identificar su muestra, el resultado y, si corresponde, una eventual consulta posterior. Antes de la toma de muestra, se realiza además una instancia de consentimiento informado donde se explica el procedimiento y se despejan dudas en un espacio individual.

Durante la jornada también se brindará asesoramiento personalizado, entrega de preservativos y acompañamiento por parte del equipo de desarrollo social y psicología. Las pruebas están disponibles para todas las personas desde los 13 años.

Quienes no puedan asistir este lunes podrán acceder a los testeos en el Hospital Sayago todos los lunes de 8 a 12, además de los operativos mensuales que se llevan adelante en distintos centros de salud barriales.