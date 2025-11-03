Alertan por tormentas fuertes, granizo y ráfagas en rutas de Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por la llegada de tormentas de variada intensidad en gran parte de la provincia de Córdoba, que se espera comiencen durante la noche de este lunes y se extiendan hasta la madrugada del martes.

Según el reporte, las precipitaciones podrían registrarse con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento que alcanzarían los 70 km/h, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Ante estas condiciones, la Policía de Córdoba recomendó circular con precaución, especialmente en rutas y zonas urbanas donde podrían generarse anegamientos o visibilidad reducida. Las autoridades recordaron la importancia de evitar circular bajo árboles y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

La información oficial fue proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional y difundida por la fuerza provincial.