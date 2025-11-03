Así llovió en Carlos Paz y las localidades vecinas este domingo

Durante la jornada del domingo 2 de noviembre se registraron lluvias generalizadas en Villa Carlos Paz, Villa Santa Cruz del Lago, San Antonio de Arredondo y otras zonas del valle de Punilla.

Según el relevamiento conjunto del Proyecto Matteo, PREVENIR y el Club de Ciencia STEAM de Villa Carlos Paz, los acumulados oscilaron entre 7 y 24 milímetros, con un promedio regional estimado de 15,1 mm.

Las mayores precipitaciones se registraron en los barrios Centro Viejo y Villa del Lago, donde los pluviómetros marcaron 24 milímetros. En tanto, los valores más bajos se observaron en Terrazas Playas de Oro II, con 7 mm.

En el resto de la ciudad, los registros fueron variables: 23 mm en Malvinas, 21 mm en Manantiales, 16 mm en La Quinta, 13 mm en El Fantasio, 12 mm en José Muñoz y Sol y Lago, y entre 9 y 10 mm en Solares de las Ensenadas y San Antonio de Arredondo.

El informe destaca que este tipo de relevamientos colaborativos fortalecen la red de monitoreo meteorológico comunitario, permitiendo comprender mejor el comportamiento local de las lluvias y su impacto en los distintos sectores urbanos y rurales del valle.