Carlos Paz lanzó un nuevo plan de pagos con una quita del 80 % de interés

Abonando las tasas adeudadas antes del 28 de noviembre los contribuyentes obtendrán una quita del 80 % de interés y con la posibilidad de financiación de hasta 12 cuotas. Algunas de las tasas comprendidas que incluye el Plan son Inmuebles, Automotor, Obras Privadas, Agua y Cloacas, Industria y Comercio, Cementerio, etcétera (Ordenanza N° 7237).



El Municipio de Villa Carlos Paz presentó este nuevo Plan de Pagos de Deudas Tributarias, con beneficios únicos para los vecinos que adeuden sus tasas, y que regirá hasta el 28 de noviembre. De esta manera podrán acceder a los descuentos del 2026.

Ingresando a www.villacarlospaz.gov.ar, los vecinos podrán conocer todos los detalles del Plan. En la sección "Contribución Municipal" se realiza el trámite de manera online y con todos los medios de pago (tarjetas de debito, crédito y billeteras virtuales). Hasta 6 cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa.



La Ordenanza puede consultarse en este link: https://digesto.modernizacionvcp.gob.ar/digesto/1697

Hacé click aquí para conocer el instru ctivo de pago: https://www.villacarlospaz.gov.ar/images/infopublica/207/Instructivo%20PAGOS%20ONLINE.pdf