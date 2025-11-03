Carlos Paz: Se inauguró el memorial en homenaje a Ernesto Sabato

El intendente Esteban Avilés dejó inaugurado este lunes el memorial de Ernesto Sabato en el «Bosque de la Poesía» del Parque Estancia La Quinta de Villa Carlos Paz.

Se trata de una obra que pone en valor el paso del célebre autor por El Pantanillo, paraje de las sierras cordobesas, hoy dentro del ejido carlospacense, donde abandonó la ciencia para dedicarse a la literatura y escribió su primer libro: «Uno y el universo».

La ceremonia estuvo acompañada por autoridades municipales y representantes de instituciones, el director de Corprens Editora e integrante de la Comisión por la Identidad Carlospacense, Pedro Solans y los invitados internacionales de España y Polonia que participan de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro.

Avilés se pronunció sobre la importancia de recuperar el legado cultural de Carlos Paz, que no solo incluye la presencia de Sábato, sino también de otras figuras claves del mundo de las letras, el arte plástico, la música y la danza del mundo, como el compositor español Manuel de Falla, la escritora Alejandra Pizarnik y el polaco Florian Czarnyszewicz, entre otros.

En ese sentido, Solans dijo que la revalorización que se está haciendo de la conexión entre el paisaje y la creación artística, sustenta la intención de Carlos Paz de posicionarse como un destino internacional.