Comienza el Cybermonday 2025 con fuertes descuentos y cuotas sin interés

País. Este lunes comienza el CyberMonday 2025, una evento que cada año concentra la atención de consumidores y empresas en el país. Casi 1.000 firmas planean lanzar descuentos, promociones y opciones de financiación en cuotas sin interés con el objetivo de potenciar las ventas.

De la mano de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), esta edición se extenderá entre el 3 y el 5 de noviembre. El contexto, de marcado descenso en las ventas minoristas, lleva a que comerciantes y fabricantes apuesten fuerte a esta fecha para apuntalar el consumo.

El evento reúne a empresas de toda escala, incluidas grandes cadenas y pequeñas y medianas empresas (pymes). Desde la organización destacan que las pymes representan el 46% de los participantes. La fecha se consolida como una oportunidad clave para ese segmento, que busca equiparar su exposición frente a los actores líderes del mercado.

En el plano comercial, las expectativas apuntan a multiplicar entre tres y cinco veces el volumen habitual de ventas durante los tres días del evento. Las cifras recientes refuerzan la magnitud: desde la cámara apuntan que en este lapso concentran entre 9 y 15 días de facturación normal.