Día de la Identidad Carlospacense: asueto administrativo el martes 4 de noviembre

El Municipio de Villa Carlos Paz informó que el próximo martes 4 de noviembre, con motivo del Día de la Identidad Carlospacense, habrá asueto administrativo en todas las dependencias municipales, por lo que no habrá atención al público, salvo en los servicios de guardias mínimas.

Además, se invitó a establecimientos educativos, bancos, aseguradoras y actividades afines a adherirse a esta jornada conmemorativa. En tanto, el feriado será optativo para comercios, industrias y actividades civiles en general.

Desde el municipio confirmaron que la recolección de residuos se realizará con normalidad, mientras que el transporte público de pasajeros funcionará con frecuencia de día feriado.

El Día de la Identidad Carlospacense recuerda el natalicio de Carlos Nicandro Paz, fundador de la ciudad, y la creación de obras emblemáticas como el canal de riego, que permitió el desarrollo y la habitabilidad del territorio, sentando las bases para el crecimiento de Villa Carlos Paz.