El lago San Roque fue escenario de una nueva jornada del Campeonato de Vela J24

El lago San Roque volvió a convertirse en escenario de deporte de alto nivel este sábado 1º de noviembre, al recibir la 4° fecha del Campeonato Clausura de Vela Clase J24, con sede en el Club Náutico Córdoba.

El evento, organizado por el Club Náutico Córdoba, contó con la participación de veleros provenientes de toda la provincia, quienes compitieron en un total de cuatro regatas disputadas durante la tarde.

La flota J24, considerada la más importante y numerosa de Sudamérica, tiene presencia permanente en la ciudad, lo que asegura nuevas competencias para los próximos meses y reafirma a Villa Carlos Paz como un centro destacado para la vela de nivel internacional.