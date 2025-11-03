Familias y chicos disfrutaron del fútbol en la 11º jornada del programa Familia Activa

Este sábado 1º de noviembre por la mañana, se desarrolló la 11º fecha de la Liga Municipal de escuelas de fútbol, en el marco del programa Familia Activa. Los encuentros se llevaron a cabo en el espacio deportivo de barrio Colinas y en el Polideportivo de Icho Cruz, con la organización del Gobierno de la Ciudad.

El objetivo de estas jornadas fue promover la camaradería, la participación y el juego recreativo entre los más chicos, fomentando hábitos saludables y el espíritu de equipo dentro de la comunidad local.