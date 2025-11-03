Feria Internacional del Libro: un encuentro cultural que ilumina Villa Carlos Paz

La Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz ya forma parte del calendario nacional de Ferias del Libro Itinerante. Este año , cuenta además, con la presencia de destacadas personalidades de la cultura y la literatura de nuestra ciudad, el país y mundo, con presentaciones de libros, charlas, conversatorios, talleres, capacitaciones, conferencias, rondas de lecturas, intervenciones artísticas y más de 60 stands entre librerías, editoriales y bibliotecas populares de la región.

La música también tiene su espacio con diferentes actividades culturales y la distinguida presencia de la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

“El carlospacense ha protagonizado con responsabilidad su historia, su presente y su futuro. Y eso tiene que ver con la cultura, con nuestros historiadores, con nuestros artistas, con la gente que siempre ha puesto pasión, vocación y responsabilidad cívica en la historia de la ciudad. Cuando empezamos a indagar por qué Villa Carlos Paz es conocida internacionalmente, descubrimos que no es solo por su oferta turística. Es porque tenemos una identidad realmente responsable, construida en un proceso histórico único a nivel nacional. De eso trata esta Feria Internacional del Libro” expresó el Intendente Esteban Avilés.

Por su parte, Sebastián Boldrini, Secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz destacó el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones intermedias y el sector privado para hacer posible el evento. Tenemos una semana cargada de actividades culturales y deportivas para que el carlospacense se sume y obviamente recuperar y trabajar esa identidad que junto al Intendente Esteban Avilés tratamos de inculcar”.