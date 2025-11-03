Halloween 2025: el desfile de disfraces fue una verdadera fiesta familiar

El pasado viernes, Villa Carlos Paz se llenó de color y diversión con el Desfile de disfraces en familia, organizado por el Gobierno de la ciudad, junto a comerciantes del Paseo del Centro, la Cámara de Turismo, el paseo comercial Wo, Junior B y las discotecas locales Keops, Khalama, Molino Rojo y Zebra.

El evento se desarrolló en el tramo de calles 9 de Julio entre Alem y Lisandro de la Torre, y convocó a numerosas familias, niños y adultos, que participaron con creatividad y entusiasmo, transformando la jornada en una verdadera celebración de misterio y alegría.

Durante el desfile se entregaron premios a los mejores disfraces en distintas categorías, y también se realizaron sorteos entre los presentes, generando momentos de emoción y diversión para grandes y chicos.

La actividad, que combina entretenimiento, participación comunitaria y tradición, se consolida como uno de los eventos más esperados de la ciudad durante la temporada de Halloween.