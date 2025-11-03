Jorge Macri sobre la designación de Santilli: "Es fundamental tener gente que pueda dialogar"

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, destacó la designación de Diego Santilli como ministro del Interior y aseguró que "es fundamental tener gente que pueda dialogar" dentro de la Casa Rosada.

“Con Santilli tengo muy buena relación, y con Adorni también. Obviamente con Karina también. Es fundamental tener gente que pueda dialogar y, al mismo tiempo, que las cosas ocurran. El Colo aporta eso al equipo”, sostuvo el mandatario porteño.

Tras la designación del diputado del PRO, Jorge Macri consideró que "un partido nuevo, como La Libertad Avanza, tiene que nutrirse de talentos, de gente capaz".

"Nosotros también incorporamos dirigentes del radicalismo cuando armamos nuestro equipo. Lo importante es sumar capacidad y compromiso, no dividir”, aseguró en declaraciones a TN.

Sobre Santilli, agregó: “Él tiene historia en la Ciudad, después estuvo en Provincia, pero su gente forma parte de mi equipo: Matías López, el vicepresidente de la Legislatura, comuneros que trabajan con nosotros. Tenemos buena relación y la coordinación es fluida”.

"Vos necesitás capacidad de diálogo y experiencia de gestión, y el Colo aporta ambas cosas. La presencia de alguien con recorrido garantiza que podamos avanzar con proyectos concretos y no solo gestos”, agregó Jorge Macri.