Más de cien jugadores participaron del Torneo Internacional de Handball del Lago

Del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, Villa Carlos Paz se convirtió en el epicentro del handball regional con la realización de la G07Cup, Torneo Internacional de Handball del Lago 2025. El Estadio Arena y el Poli Santa Rita fueron las sedes donde se disputaron los partidos, con la participación de clubes de toda Argentina y de países vecinos como Uruguay.

Cientos de jugadores compitieron en canchas simultáneas, en las categorías infantil, menor, cadete y juvenil, tanto en ramas masculina como femenina.

La organización estuvo a cargo de VSD Eventos, con el apoyo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la ciudad, en un evento que no solo jerarquiza el deporte local, sino que también potencia el movimiento turístico en esta época del año, consolidando a Villa Carlos Paz como un referente de competencias internacionales.