Se viene “Atesorarte 2025”: Búsqueda del Tesoro por nuestra identidad

El Gobierno de la Ciudad de Villa Carlos Paz invita a vecinos y turistas a participar de la 2° edición del Atesorarte, una propuesta cultural y recreativa que este año tiene como lema “Búsqueda del tesoro por nuestra identidad”.

Organizada desde la Dirección de Cultura junto a comerciantes y prestadores locales, esta actividad abierta y gratuita propone una experiencia única para disfrutar en familia o con amigos, recorriendo distintos puntos emblemáticos de la ciudad mientras se resuelven acertijos y desafíos vinculados a la historia y los símbolos que conforman la identidad carlospacense.

A lo largo del recorrido, los participantes podrán acceder a distintos obsequios y premios, hasta llegar al gran cofre final, que coronará la jornada con una premiación especial.

El "Atesorarte" busca promover el conocimiento de la historia local, fortalecer el sentido de pertenencia y fomentar la participación comunitaria a través del juego, la cultura y el turismo.

Quienes deseen sumarse a esta aventura podrán inscribirse a través del siguiente formulario https://forms.gle/78hZdNmxrBBA1QgR9