Valle Hermoso cerró Octubre Rosa con una jornada de reflexión y esperanza

En el marco del Mes de la concientización sobre el cáncer de mama, la Municipalidad de Valle Hermoso realizó un Encuentro de Cierre de Octubre Rosa, con una jornada dedicada a la prevención, la reflexión y el acompañamiento emocional.

El evento contó con la presencia de la legisladora provincial Nancy Almada (Frente Cívico), quien brindó una charla sobre la importancia de las campañas de prevención y el rol del Estado en el acompañamiento a las personas que atraviesan esta enfermedad. Almada también compartió su experiencia personal, generando un momento de gran empatía y conexión con las vecinas presentes.

Durante la jornada, la Dra. Ana Cavataio ofreció una exposición sobre la detección temprana, los controles y los cuidados necesarios, mientras que la coach Sol Pereira coordinó una sesión de psicoterapia grupal, enfocada en brindar herramientas para afrontar los desafíos emocionales del diagnóstico y el tratamiento.

La actividad incluyó la confección de pancartas, una dinámica con velas y un cierre simbólico con un ágape compartido entre los asistentes.

Bajo la consigna “Detectar a tiempo salva vidas. Cuidarte también es quererte”, la jornada reafirmó el compromiso de la comunidad con la salud, la prevención y la contención mutua.