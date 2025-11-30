Así creció el caudal del lago luego de la lluvia

Villa Carlos Paz. Las imágenes captadas hoy muestran con claridad el efecto de las intensas lluvias que cayeron anoche sobre Villa Carlos Paz. En la fotografía de la izquierda, tomada horas antes de la tormenta, el lago presentaba apenas un delgado arroyo recorriendo su cauce. En la foto de la derecha, el escenario es completamente distinto: el caudal creció de manera notable y el agua volvió a llenar gran parte del sector. El contraste evidencia la magnitud del aguacero que atravesó la ciudad y el rápido ascenso del nivel del lago.