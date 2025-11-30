Ciencias forenses: el Teatro del Sol fue escenario de un encuentro federal

Este fin de semana se desarrolló en el Teatro del Sol el 4° Encuentro Nacional de Ciencias Forenses, organizado por el Centro Argentino de Capacitación Forense. La actividad contó con la participación del intendente Esteban Avilés y reunió a profesionales de todas las regiones del país vinculados a la medicina legal, la criminalística y la investigación.

A lo largo de las dos jornadas se realizaron siete ponencias a cargo de especialistas nacionales que abordaron distintos enfoques técnicos y metodológicos del trabajo forense. El encuentro finalizó con una exposición práctica que permitió un intercambio directo entre los profesionales asistentes.

La realización del evento reafirma el papel de Villa Carlos Paz como sede de actividades educativas y formativas que fortalecen el desarrollo académico y la capacitación continua en diversas áreas.