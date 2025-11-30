Conmovedor: El joven que murió en Carlos Paz ayudará a salvar vidas

El joven que murió ayer a la madrugada en un impactante hecho ocurrido en la ciudad de Villa Carlos Paz, Alesio Logullo, se convirtió en el protagonista de una historia de amor y solidaridad. Su familia decidió donar sus órganos y este domingo 30 de noviembre se desplegó un operativo histórico en el Hospital Sayago, donde se realizan varias ablaciones.

Alesio tenía 27 años y falleció luego de haber convulsionado en su domicilio y sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

El hecho se produjo el sábado alrededor de las dos de la mañana en una vivienda de la calle Alem, en el barrio Miguel Muñoz. El joven fue hallado inconsciente y se dieron inicio a las maniobras de RCP, que lograron restablecer su estado de conciencia por algunos minutos, aunque finalmente se constató su fallecimiento.

En medio del dolor que provocó la tragedia, su familia (encabezada por Damián «Colo» Logullo) decidió que sus órganos sirvan para salvar otras vidas y se realizarán once procedimientos quirúrgicos en el nosocomio local. Se trata de una cifra inédita en la historia del Sayago y desde el municipio, se confirmó que se implementará el «Código Rojo» (incluye un cordón sanitario hasta la ciudad de Córdoba) para trasladar los órganos en ambulancias al servicio del Incucai.

El gesto de la familia es conmovedor y un verdadero ejemplo a imitar.

También es importante destacar la capacidad de los profesionales del hospital municipal de llevar adelante esta serie de ablaciones.