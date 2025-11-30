Donar vida: Por qué la ablación de órganos es clave en nuestra sociedad

En el ámbito de la salud, pocas intervenciones tienen el poder de transformar el pronóstico de una enfermedad terminal en una nueva oportunidad de vida como lo hace el trasplante de órganos. Sin embargo, para que este milagro médico sea posible, se requiere de un primer paso fundamental y profundamente humano: la ablación de órganos o procuración.

La ablación de órganos, el procedimiento médico legal mediante el cual se extraen los órganos de un donante fallecido para trasplantarlos a un receptor compatible, no es solo un proceso quirúrgico; es la piedra angular sobre la que se sostiene todo el sistema de trasplantes. Su importancia es vital y multidimensional, impactando en la salud pública, la ciencia y la sociedad.

La necesidad de órganos a nivel mundial es alarmante. Millones de personas padecen insuficiencia orgánica terminal (renal, hepática, cardíaca, pulmonar, etc.) y su única esperanza es un trasplante.

Listas de Espera: Las listas de espera para trasplante continúan creciendo. Se estima que, en promedio, una sola persona donante puede salvar hasta ocho vidas y mejorar la calidad de vida de hasta 75 personas mediante la donación de tejidos.

Tiempo Crucial: El tiempo de espera para órganos vitales como corazón o pulmón, o para un riñón, puede extenderse por años. Lamentablemente, decenas de personas mueren diariamente a nivel global esperando un órgano que nunca llega.

El Mínimo Esfuerzo, el Máximo Impacto: Estadísticas internacionales indican que menos del 1% de los fallecidos cumplen con los rigurosos criterios médicos para ser donantes de órganos. Esto hace que cada ablación concretada sea un evento de altísima relevancia.

La efectividad de la ablación de órganos se basa en tres pilares:

El factor más decisivo es el consentimiento. En muchos países, la existencia de leyes de donación presunta (como la Ley Justina en Argentina) facilita el proceso, pero el acompañamiento de la familia en el momento de la pérdida es fundamental.

La ablación requiere la activación de una compleja red de profesionales: intensivistas, coordinadores de trasplante, cirujanos, y la logística de transporte, todo orquestado por organismos nacionales (como el INCUCAI). Su eficacia garantiza la máxima viabilidad de los órganos procurados.

La desinformación es una de las principales barreras. Mitos sobre la atención médica o la edad del donante persisten. La realidad es que la prioridad médica siempre es salvar la vida del paciente, y la edad o condición médica no son automáticamente excluyentes para ser considerado donante.

La decisión de ser donante no es solo un acto médico; es un profundo gesto de amor, altruismo y compromiso cívico que tiene la capacidad de mitigar el dolor de una pérdida al transformarla en la posibilidad de una nueva vida.