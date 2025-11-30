Forestación comunitaria: más de 30 especies nativas en Solares de las Ensenadas

Este sábado 29 de noviembre se llevó a cabo la “Jornada de forestación por la Identidad” en Plaza Argentina, ubicada en Solares de las Ensenadas. La actividad fue organizada por Rotaract junto al área de Ambiente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, y contó con la participación del intendente Esteban Avilés.

Durante la jornada se plantaron más de 30 árboles nativos, entre ellos espinillos, molles y algarrobos, en una intervención que apunta a recuperar especies autóctonas y mejorar la calidad ambiental del barrio. El trabajo estuvo a cargo de jóvenes voluntarios de Rotaract y del equipo municipal de ambiente, quienes coordinaron la preparación del terreno y la plantación.

La propuesta destacó el compromiso ambiental y social de las nuevas generaciones, que participaron activamente en una intervención que contribuye al fortalecimiento del arbolado y los espacios verdes de la ciudad.