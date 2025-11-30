Gimnasia, vóley y música: Familia Activa cerró sus talleres anuales

Este fin de semana se realizó el cierre anual de los talleres deportivos y culturales del Programa Familia Activa. Desde el área de Deportes se llevó adelante la muestra final de Gimnasia Rítmica, donde más de 150 niñas, jóvenes y adultas presentaron sus rutinas ante un público que acompañó con entusiasmo. También se realizó el cierre de Mini Vóley, donde los más pequeños de la disciplina demostraron lo aprendido durante el año.

En paralelo, el área de Cultura completó sus presentaciones de fin de año con los talleres de flauta y clarinete, violín y canto. Las actividades tuvieron lugar en la Sala de Convenciones y el Auditorio Municipal, ambos colmados por familias que acompañaron a los participantes.

Las jornadas marcaron el cierre de un ciclo que volvió a reunir a cientos de vecinos en propuestas formativas que integran deporte, música y expresión artística.