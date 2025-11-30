Inestabilidad y lluvias marcan el inicio de diciembre en Carlos Paz

Carlos Paz comienza diciembre bajo condiciones variables. El Servicio Meteorológico Nacional aseguró que para este lunes 1 de diciembre se esperan tormentas y lluvias aisladas entre la madrugada y la mañana, con probabilidad de precipitación del 10 al 40%.

Durante la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado, y hacia la noche se prevé una mejora con condiciones parcialmente estables. El viento soplará del sur y del sureste con intensidades variables, incluyendo ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El pronóstico extendido marca un arranque de semana fresco, con mínimas de 14°C y máximas que oscilarán entre 21°C y 23°C. A partir del miércoles se anticipa un ascenso de temperatura más marcado, llegando a 31°C, para luego estabilizarse entre 29°C y 30°C hacia el final de la semana. El sábado se espera la jornada más cálida del período, con una mínima de 23°C y una máxima estimada en 30°C.

El SMN recomienda mantenerse atento a las actualizaciones y considerar los cambios abruptos de viento, nubosidad y precipitaciones, característicos de este primer tramo del mes.