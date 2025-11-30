Internaron de urgencia a José Alperovich

El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, fue internado de urgencia este domingo.

Según supo Agencia Noticias Argentinas, el exmandatario provincial que acaba de casarse con Marianela Mirra debió ser internado de inmediato debido a una complicación intestinal, por la que tuvo que recurrir a una intervención quirúrgica.

Justamente su esposa, la ex Gran Hermano, lo acompañaba en la clínica, según las imágenes que dio a conocer este mismo domingo el periodista Ángel de Brito.

“Les cuento más en mi IG. Alperovich internado”, publicó el periodista en “X” para luego en Instagram compartir una imagen y agregar: “Marianela Mirra en el piso 4 del Italiano. Alperovich apendicitis”.