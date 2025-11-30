La gran creciente irrumpió en El Fantasio esta mañana

Las lluvias registradas anoche en las sierras generaron esta madrugada una creciente cercana a los seis metros en el río San Antonio, uno de los principales afluentes que alimentan el sistema San Antonio–San Roque. La crecida avanzó con fuerza sobre la costa urbana y modificó de forma notable el caudal habitual.

El fenómeno se explica por los registros acumulados en sectores altos de la cuenca, donde el DUAR informó valores de entre 12 y 50 milímetros entre Los Gigantes, La Hoyada, La Juntura y otros puntos, lo que aportó un volumen significativo al cauce.

Personal municipal y fuerzas de seguridad mantuvieron controles preventivos en distintos accesos al río, solicitando a vecinos y visitantes evitar acercarse a la ribera y respetar las indicaciones hasta que el nivel vuelva a estabilizarse.