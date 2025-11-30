Condiciones complicadas en rutas serranas

La niebla redujo la visibilidad en Altas Cumbres

Desde el kilómetro 87 al 105, el tramo del Camino de las Altas Cumbres presentó una visibilidad cercana a los 300 metros por bancos de niebla registrados esta mañana.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
domingo, 30 de noviembre de 2025 · 09:51

El Camino de las Altas Cumbres volvió a presentar condiciones de circulación restringida esta mañana, debido a la presencia de bancos de niebla que afectaron el tramo comprendido entre los kilómetros 87 y 105.

Los reportes oficiales indicaron que la visibilidad llegó a reducirse a unos 300 metros, lo que obligó a los conductores a bajar la velocidad y extremar cuidados en una zona donde la traza tiene curvas, altura y tránsito constante entre los valles.

Comentarios