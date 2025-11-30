La niebla redujo la visibilidad en Altas Cumbres

El Camino de las Altas Cumbres volvió a presentar condiciones de circulación restringida esta mañana, debido a la presencia de bancos de niebla que afectaron el tramo comprendido entre los kilómetros 87 y 105.

Los reportes oficiales indicaron que la visibilidad llegó a reducirse a unos 300 metros, lo que obligó a los conductores a bajar la velocidad y extremar cuidados en una zona donde la traza tiene curvas, altura y tránsito constante entre los valles.