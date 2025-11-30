Los talleres de “Valle Baila” culminaron con una jornada de muestras

En el SUM del Instituto Nuestra Señora del Calvario se llevó a cabo la muestra y cierre de los talleres culturales “Valle Baila”. La actividad reunió a vecinos, docentes y familias que acompañaron a los grupos participantes en la presentación de las coreografías preparadas a lo largo del año.

Las distintas agrupaciones mostraron los avances alcanzados en las clases, con propuestas que abarcaron diferentes estilos y niveles. La jornada permitió compartir el trabajo realizado en cada taller y marcó la culminación del ciclo anual, fortaleciendo el espacio cultural de la localidad.

El encuentro cerró una temporada de formación que volverá a abrir sus inscripciones el próximo año con nuevas propuestas.