Más de 500 chicos celebraron el cierre de la Liga Infantil en el Club Carlos Paz

Este viernes se realizó en el Club Carlos Paz el cierre anual de la Liga Municipal de Fútbol Infantil del Programa Familia Activa. Más de 500 chicos de distintos barrios participaron de la jornada final, que incluyó partidos recreativos y actividades deportivas abiertas a toda la comunidad.

El intendente Esteban Avilés y el director de Deportes, Juan Solé, acompañaron el encuentro junto a profesores, coordinadores y familias que colmaron el predio. Los niños disfrutaron de una tarde de camaradería y juego, donde pudieron demostrar lo aprendido durante el año.

Para finalizar, se entregaron certificados reconociendo el compromiso y la participación de todos los alumnos, marcando el cierre de otra temporada del programa deportivo municipal.