Otro hito para la salud, se hizo una ablación multiorgánica en el Hospital Sayago

El equipo de salud del Hospital Sayago junto con el Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba llevó adelante la séptima ablación de órganos en la ciudad de Villa Carlos Paz. Las acciones se realizaron este domingo 30 de noviembre y marcan la capacitad operativa y el profesionalismo de los trabajadores del nosocomio local.

Estos hechos son históricos para la salud pública de la ciudad y se trata de la séptima oportunidad en la que se desarrolla una tarea de semejante magnitud, en este caso, para extraer los órganos de un joven fallecido de 27 años.

Desde el municipio, se puso en valor la idoneidad del cuerpo médico que forma parte del centro asistencial más grande del sur de Punilla, como así también sus instalaciones que están preparadas para llevar a cabo el procedimiento.

«Felicitamos a todo el personal de nuestro hospital, tanto el equipo de profesionales médicos y de todas las disciplinas que están involucrados en este gran operativo que implica una ablación de órganos. Para que haya ablaciones de potenciales donantes, deben existir equipos comprometidos en la procuración de esos órganos, y una estructura desde la salud pública que permita realizarlo»; destacó la secretaria de Salud Pública, Claudia Pereyra.

«Es un proceso muy importante y muy delicado, que favorece a las personas que están necesitando un órgano para poder continuar su vida. Por eso, un agradecimiento especial a las familias de los donantes, por acompañar el operativo en un momento tan sensible para ellos»; completó la funcionaria.