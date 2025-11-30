Una creciente de madrugada superó el puente central en Cuesta Blanca

La Comuna de Cuesta Blanca informó que durante esta madrugada el río San Antonio presentó una creciente de aproximadamente seis metros, impulsada por las lluvias registradas en toda la cuenca, especialmente en zonas altas como Los Gigantes, La Hoyada y La Juntura.

El aumento del caudal superó el nivel del puente central de la localidad, dejando en evidencia el fuerte aporte proveniente de los arroyos serranos y de los sectores donde, horas antes, se habían acumulado entre 12 y 50 milímetros según los registros del DUAR.

Las autoridades comunales solicitaron a vecinos y visitantes evitar el cruce del vado y mantenerse alejados de la ribera hasta que el nivel descienda y las condiciones vuelvan a ser seguras.