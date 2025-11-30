Una intensa lluvia se desató anoche sobre Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Un fuerte aguacero se desató anoche sobre Villa Carlos Paz alrededor de las 23.30, cuando en pocos minutos cayó una gran cantidad de agua que provocó el anegamiento de varias calles. La intensidad de la lluvia sorprendió a vecinos y automovilistas, que debieron transitar con precaución ante el rápido aumento del caudal en arterias céntricas y barrios periféricos.

Granizada en el Valle de Calamuchita

Horas antes del temporal nocturno, un violento núcleo de tormenta atravesó el Valle de Calamuchita y generó una importante caída de granizo, con piedras de gran tamaño que sorprendieron tanto a vecinos como a turistas.

Embalse fue una de las localidades más afectadas, pero también se registraron episodios de granizada en Villa Amancay, Villa del Dique, Villa General Belgrano y San Clemente, con variaciones en la intensidad y duración según cada zona.

El fenómeno estuvo asociado a la inestabilidad que desde la tarde afecta al centro provincial, con tormentas aisladas, actividad eléctrica y ráfagas de viento del sector sur.

Si bien no se informaron heridos ni daños estructurales de gravedad, varios vecinos reportaron vehículos abollados y vidrios rotos por el impacto del granizo.