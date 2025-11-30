Valle Hermoso cerró sus cursos con entrega de certificados

Valle Hermoso cerró una nueva edición de sus cursos y talleres con la entrega de certificados a los participantes. El encuentro tuvo lugar en el salón del ex Hotel Buenos Aires, donde se reunió una gran cantidad de vecinos para acompañar las muestras y los reconocimientos.

Durante la jornada se destacó el esfuerzo sostenido por cada grupo y el trabajo de los docentes que llevaron adelante las distintas propuestas a lo largo del año. Los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir el resultado del proceso formativo, en un cierre que combinó aprendizaje, producción y participación comunitaria.

La actividad marcó el final del ciclo 2025 e inauguró el camino hacia una nueva etapa de capacitación para el próximo año, con el objetivo de ampliar oportunidades y continuar fortaleciendo los espacios de formación local.