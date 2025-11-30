Villa Independencia cerró el año con talleres, música y una gran participación

El pasado viernes 28 de noviembre, el Centro Vecinal Villa Independencia celebró el cierre anual de sus talleres con una jornada abierta frente a su sede. La actividad contó con la presencia de la presidenta del centro, Bibiana Valverde, el intendente Esteban Avilés y la secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, Carla Livelli.

La Banda Sinfónica Municipal abrió la tarde con un concierto que reunió a vecinos del barrio y marcó el inicio de una serie de presentaciones. Luego llegaron las muestras de danza, taekwondo, folklore y otras disciplinas culturales y deportivas que se desarrollan durante el año en el Centro Vecinal.

Una multitud acompañó a profesores y alumnos en un encuentro cargado de emoción, donde las familias celebraron el esfuerzo realizado y el espíritu comunitario que caracteriza a la institución.