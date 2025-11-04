Babel Viajes reafirmó su liderazgo en la industria turística argentina

Babel Viajes celebró su tradicional Encuentro Nacional de Franquicias y Fiesta de Fin de Año en el complejo LIV Multiespacio de la ciudad de Villa Carlos Paz, convocando a más de 25 franquicias de todo el país en una jornada de trabajo, reconocimientos y nuevos desafíos.

Durante el evento, se repasaron los logros del año y se destacó el posicionamiento de Babel Viajes como líder a nivel nacional en el producto Búzios (Brasil) y en el desarrollo de su red de franquicias, que continúa expandiéndose en todo el territorio argentino.

Este destino exclusivo, insignia de la marca, se consolida año tras año como la propuesta más completa y elegida por los viajeros argentinos, siendo el único operador mayorista con hotelería propia en Búzios.

Asimismo, se presentó la sólida performance de su línea de ventas con paquetes disponibles durante todo el año.

La empresa continúa ofreciendo las opciones más convenientes del mercado, con pensión completa bajo la modalidad «todo resuelto», para que el pasajero se dedique exclusivamente a disfrutar.

La conducción de la ceremonia estuvo a cargo del periodista deportivo Federico Bulos, quien acompañó con calidez y profesionalismo cada momento del evento. Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la presentación oficial de los paquetes de Babel Viajes para la Copa Mundial de Fútbol 2026, anuncio realizado por el histórico arquero campeón del mundo Ubaldo «Pato» Fillol. En ese sentido, esta propuesta incluye estadías desde 12 noches y entradas desde los tres primeros partidos de la Selección Argentina hasta la gran final.

El encuentro contó también con la participación de autoridades municipales de Villa Carlos Paz, quienes acompañaron la celebración del cierre de año.

Con más de 15 años de trayectoria, Babel Viajes reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo emisivo argentino, consolidando su liderazgo nacional y su red de franquicias que continúa creciendo en todo el país.