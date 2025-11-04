Carlos Paz cerró la segunda edición de la Feria Internacional del Libro

La ciudad de Villa Carlos Paz despidió la segunda edición de su Feria Internacional del Libro con un cierre cargado de emoción y reflexiones sobre la identidad cultural de la ciudad. Entre los presentes, se destacó la presencia de Raúl Sansica, titular de la Agencia Córdoba Cultura, funcionario provincial y orgulloso carlospacense, quien valoró la importancia del evento y el compromiso local con la cultura.

De la ceremonia de clausura participó el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini; el director de Corprens Editora, Pedro Solans y las catedráticas polacas Nina Pielacinska y Adrianna Seniów.

La última jornada de la feria se vio caracterizada por la presentación de la «Colección Rescate», la iniciativa que recuperó del olvido la obra de los poetas Raúl Ingaramo, Sergio Silva y Venancia López de Barandier. Además, se dieron a conocer a los ganadores del Fondo Editorial, quienes fueron premiados con la publicación de sus libros.

«Cada vez que se realiza un acto cultural en nuestra provincia, y especialmente en Carlos Paz, es motivo de orgullo»; expresó Sansica, quien añadió: «Una feria del libro significa dar visibilidad a nuestros autores, generar intercambio con escritores de otras regiones y rescatar a aquellos artistas escritores, pintores, cantantes que tal vez en su momento pasaron en silencio y hoy merecen ser reconocidos».

En el mismo sentido, también subrayó el rol del Estado en acompañar a quienes investigan y ponen en valor la historia cultural de la ciudad. «El trabajo de Pedro Solans es un ejemplo. Más allá de ser un gran escritor, ha sabido indagar en las raíces culturales de la villa, descubriendo hitos como la presencia de Falla antes de su paso por Alta Gracia, o la figura de Sábato reuniéndose aquí con otros artistas. Carlos Paz se dio a conocer al país también desde la cultura, no solo desde el turismo»; aseguró.

Por su parte, Boldrini hizo un balance positivo del encuentro y destacó: «No son tiempos fáciles para organizar una feria, pero lo importante es seguir poniendo en valor la cultura. Este evento nos permitió mostrar aquello que a veces damos por sentado y que la gente necesita redescubrir». El secretario también puso en consideración la magnitud de las actividades que acompañaron la feria: «Este fin de semana tuvimos más de mil quinientos chicos participando en competencias deportivas, además del movimiento turístico que genera un evento como este. Logramos romper la estacionalidad y ofrecer una agenda activa de cultura».

«Estamos celebrando nuestra identidad carlospacense, poniendo en valor el legado de nuestros artistas y el compromiso de seguir construyendo una ciudad con cultura propia»; concluyó.